Come ormai è noto, saràa interpretare Elton John nel biopic, che entrerà in produzione nel corso dell’anno. David Furnish, produttore e marito del leggendario cantante, ha avuto modo di rivelare un consiglio dato dallo stesso Elton John all’attore in vista dei lavori del film.

Come rivelato da Furnish:

Elton ha detto a Taron “Non cercare di copiarmi, non pensare di dover cantare esattamente come me o di comportarti esattamente come me. Credo che la sfida per un attore sia quella di incarnare lo spirito di un ruolo, e non quello di dover impersonare in tutto e per tutto qualcuno“.