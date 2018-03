Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Una delle questioni sulla quale il romanzo difarà luce riguarderà la velocità con la quale Rey ha appreso incredibili doti di combattimento. Nel romanzo di, al quale ha contribuito Rian Johnson, viene infatti specificato che la connessione mentale tra Rey e Kylo Ren rende possibile per la giovane una sorta di “accesso privilegiato” alle conoscenze accumulate da Kylo nel corso del suo addestramento.

Il libro rivela difatti che, a seguito del canale di comunicazione mentale aperto con Kylo Ren, Rey si rende conto di avere avuto accesso a un bacino di tecniche mai utilizzate prima:

Lei aveva visto di più, molto di più. In qualche modo, quasi in maniera istintiva, ora [Rey] sapeva come servirsi di molti poteri – e anche di alcune facoltà che non comprendeva fino in fondo. Era come se l’addestramento [di Kylo Ren] fosse divenuto il suo, sbloccando nuove abilità e spalancando una porta all’interno della sua mente.