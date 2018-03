tempo di lettura 2'

Nelle ore scorse, svariati siti qua e là per il web hanno riportato alcune voci relative al feedback ricevuto dadopo i primi test screening effettuati dalla

Secondo tali rumour, il sequel del cinecomic Rated-R campione d’incassi avrebbe ottenuto un punteggio bassissimo dopo queste proiezioni di prova, tanto da spingere la major a dare il via a una lunga sessione di riprese aggiuntive per aggiungere gag nuove di zecca.

Alcuni presenti avrebbero espresso la loro opinione su Twitter, in barba agli accordi di non-dovulgazione post proiezione, per poi cancellare tutto dopo l’intervento dello studio. Il fatto che la fonte di tutto questo trambusto fosse un sito mediamente sconosciuto come Screengeek aveva fatto drizzare le nostre antenne e abbiamo preferito attendere qualche ora in più attendendo eventuali sviluppi della questione.

Sviluppi che sono prontamente arrivati grazie a Steven Weintraub di Collider e a MarvelStudiosNews. Il sito marveliano, in base alle informazioni possedute, specifica che i test screening sono andati bene e che, semmai, la pellicola pare presentare una soluzione della trama in grado di spiazzare i fan e a potenziali opinioni controverse. Chiaramente non viene specificato di cosa si tratti, ma viene operato un interessante parallelo col feedback ricevuto dal Mandarino di Iron Man 3.

Frosty, dal canto suo, scrive su Twitter:

Have seen a completely untrue report of ‘Deadpool 2’ testing poorly. From what I heard the first 2 test screenings both scored over 90 with the second one scoring close to the top mark. I’ve also spoken to people that saw it. Everyone said it’s excellent. Fans will love. pic.twitter.com/2WfL63aya9

— Steven Weintraub (@colliderfrosty) 12 marzo 2018