tempo di lettura 1'

Come rivelato nel mese di agosto da Entertainment Weekly,(Split) è stata in fase di negoziazione per entrare nel cast di un remake didiretto da, già regista di

In una delle sue ultime interviste l’attrice ha spiegato che, per quanto Eggers sia al momento impegnato in un altro progetto, che l’idea di riportare al cinema Nosferatu è ancora viva.

Come dichiarato da Taylor-Joy:

Al momento Robert è impegnato con Lighthouse. Ad ogni modo sì, speriamo di avere la possibilità di realizzarlo insieme.

La trama di Lighthouse – lo ricordiamo – è ancora sconosciuta, ma il film è descritto come una storia incentrata su alcuni vecchi miti del mare. Protagonista del film è Robert Pattinson. Lo script è curato da Robert Eggers e Max Eggers. Farà parte del cast anche Willem Dafoe. La A24 curerà anche la distribuzione del film negli Stati Uniti. Al momento, per il film non è stata ancora comunicata una data di uscita prevista.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: EW