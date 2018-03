tempo di lettura 1'

È da diverso tempo (facciamo anche qualche anno) che non sentiamo più parlare di Die Hard 6.

Adesso però arriva un aggiornamento dalle pagine di The Tracking Board.

Stando a quanto riportato dal sito, la 20Th Century Fox avrebbe trovato gli sceneggiatori per lo script del sesto capitolo della saga inaugurata, nel 1988, con il leggendario Trappola di cristallo (Die Hard) di John McTiernan. I nomi in questione sono quelli di Chad e Carey Hayes, già artefici, per la New Line Cinema, dei due acclamati The Conjuring.

Len Wiseman si occuperà della regia e della produzione (insieme a Lorenzo di Bonaventura) e, nel cast, dovrebbe tornare anche Bruce Willis, storico interprete di John McClane. La pellicola dovrebbe, in ogni caso, raccontare le origini del personaggio e, secondo i suoi realizzatori, avrà dei toni simili al seminale fumetto di Frank Miller Batman: Anno Uno.

Vi terremo aggiornati…