ha scelto ufficialmente il prossimo film che dirigerà: si tratta di, adattamento delle memorie di Michaela DePrince ed Elaine DePrince “Taking Flight: from War Orphan to Star Ballerina”.

Ad annunciare la notizia Jonathan Glickman, presidente del motion picture group della MGM. Camilla Blackett si occuperà della sceneggiatura. La storia è incentrata sulla vita di Michaela DePrince, orfana della Sierra Leone che è diventata una ballerina di fama mondiale grazie al documentario del 2012 First Position e al suo successivo lancio come ballerina professionista a 17 anni presso il balletto di Joburg in Sudafrica. È comparsa in Lemonade di Beyoncé attualmente lavora come solista presso il balletto nazionale olandese.

“Il viaggio di Michaela mi ha colpita profondamente sia come artista che come attivista che capisce le avversità,” ha commentato Madonna. “Abbiamo un’opportunità unica, quella di puntare i riflettori sulla Sierra Leona permettendo a Michaela di essere la voce degli orfani tra cui è cresciuta. È un onore raccontare la sua storia.”

A produrre il film la Alloy Entertainment insieme alla MGM. Non è ancora noto quando inizianno le riprese. Ricordiamo che Madonna co-sceneggerà e dirigerà anche Loved, tratto dal romanzo The Impossible Lives of Greta Wells scritto da Andrew Sean Greer.

