tempo di lettura 1'

, secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter , sarà il protagonista di, thriller scritto e diretto dall’ex Navy SEAL

Al fianco di Cage ci saranno anche Laurence Fishburne, Leslie Bibb, Barry Pepper, Adam Goldberg, Clifton Collins Jr, Cole Hauser e Peter Facinelli.

Cabell ha deciso di prendere ispirazione dalle sue esperienze di vita. L’uomo ha infatti collaborato per lungo tempo con la DEA in Colombia ed ha servito in oltre 100 Paesi, compreso l’Iraq. Il film segue la storia di una spedizione di cocaina che deve viaggiare dal Messico passando per gli Stati Uniti ed arrivare in Canada. Quando la missione però viene compromessa il capo di un cartello della droga noto come The Boss (Pepper) ordina al fidato Cook (Cage) e ad un altro trafficante, The Man (Fishburne) di affrontare un pericoloso viaggio per controllare il carico.

La produzione del progetto ha avuto inizio questa settimana in Nuovo Messico.