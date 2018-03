tempo di lettura 2'

Come vi abbiamo già sottolineato ultimamente,è stato, sin dall’inizio della promozione di, il grande assente della campagna marketing dei Marvel Studios. Uno dei “Vendicatori fondatori” è stato escluso dal primo trailer, dal merchandise, dallo spot del Super Bowl e dalle copertine di Entertainment Weekly.

Comicbook.com – che l’anno scorso ha visitato il set del film – ci aiuta oggi a fare luce sul caso. A quanto pare, il personaggio affronterà una missione in solitaria nel cinecomic dei fratelli Russo, una missione che la produzione non ha voluto svelare nei materiali promozionali. Fino ad oggi, almeno: nulla vieta che il personaggio possa fare una comparsa nel trailer finale atteso per domani.

Come ha spiegato Joe Russo:

Dopo gli eventi di Civil War Occhio di Falco si trova nella stessa posizione di Cap, Falcon e Ant-Man. In questo film scopriamo che alcuni dei personaggi dalla parte di Cap hanno preso certe decisioni, gli altri ne hanno prese altre che li hanno condotti su percorsi diversi. Occhio di Falco perciò affronterà un viaggio tutto suo in questo film.

“Esatto” ha commentato Anthony. “La sua reazione a tutta la situazione di Civil War è stata unica, il che lo pone in un posto speciale in questo film“.

Da tempo si vocifera che il personaggio assumerà l’identità di Ronin e in effetti l’autore dell’articolo conferma che il personaggio avrà un nuovo aspetto e avrà un equipaggiamento più avanzato.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.