Dopo le voci di corridoio delle ultime settimane, Metro ha chiesto a Danny Boyle se sarà lui a dirigere il prossimo film del franchise di 007. Il regista ha risposto in maniera affermativa, ma ha precisato che tutto dipenderà dalla sceneggiatura.

Queste le parole del filmmaker:

Stiamo lavorando allo script proprio ora, e tutto dipenderà da quello. Al momento sto dando gli ultimi ritocchi a una sceneggiatura di Richard Curtis. Le riprese partiranno tra 6 o 7 settimane. Bond sarebbe proprio a fine anno.

Insomma, se tutto andrà secondo i piani, il regista dirigerà il progetto senza titolo per la Working Title e poi a fine anno Bond 25. A una nuova stesura della sceneggiatura sta lavorando John Hodge che aveva collaborato con il regista per Trainspotting, The Beach e In Trance:

Io e John Hodge, lo sceneggiatore, abbiamo avuto un’idea e lui sta mettendo tutto nero su bianco. Tutto dipenderà dal risultato, ma sarei sciocco a lasciarmi sfuggire un’occasione simile.

La pellicola, ricordiamo, non sarà più distribuita dalla Sony ma probabilmente dalla Warner Bros.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, e prodotto dalla EON Productions di Barbara Broccoli e dalla MGM, James Bond 25 uscirà l’8 novembre 2019. John Hodge ha contribuito a una nuova stesura della sceneggiatura.

