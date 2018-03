tempo di lettura 1'

Come riportato dal Movie Commercial Tracker di Variety, dalle analisi di iSpot.tv risulta che, questa settimana, il film sul quale sono state investite più risorse in pubblicità televisiva è Sherlock Gnomes . Nella giornata di domenica, in particolare, la Paramount ha investito oltre 5 milioni di dollari per pubblicizzare il film su oltre 30 network.

Al secondo posto troviamo Nelle Pieghe del Tempo: la Disney ha promosso il film di Ava DuVernay su ben 33 network, investendo circa 4,77 milioni di dollari. Cifre considerevoli anche per Pacific Rim: La Rivolta (4.32 milioni spesi dalla Universal Pictures), Love, Simon (4.16 milioni investiti dalla Twentieth Century Fox) e Tomb Raider (3.52 milioni dalla Warner Bros).

A prescindere dai numeri “grezzi”, è Tomb Raider ad avere il miglior iSpot Attention Index (con un punteggio di 129). Il film con Alicia Vikander ha difatti generato meno “interruzioni” rispetto agli altri titoli (ovvero meno spegnimenti del televisore durante lo spot, meno cambi di canale o meno attivazioni della Guida TV durante la messa in onda della pubblicità del film).

Fonte: Variety