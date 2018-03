tempo di lettura 2'

Bloody Disgusting ha da poco diffuso alcuni dati – estrapolati dal colosso del marketing Edelman – circa alcune preferenze degli utenti di

Per quanto, com’è noto, il gigante dello streaming sia molto restio a diffondere i numeri relativi gli ascolti dei prodotti proposti sulla piattaforma, sono stati resi noti dieci titoli di film horror che gli spettatori non hanno visionato al 100%, fermandosi in media a una visione del 70%.

Come riportato nello studio di Edelman, il dato sembra essere più interessante di una semplice presa d’atto che “lo spettatore ha perso interesse per un film durante la visione”. Come dichiarato dalla compagnia:

Tecnicamente parlando, si tratta in gran parte degli horror che gli spettatori – in media – non sono riusciti a portare a termine. Generalmente hanno visto più di metà del film e ne hanno oltrepassato il climax, ma non sono riusciti a “sopravvivere” fino alla fine!

Tuttavia, è bene tenere presente che le variabili in base alle quali un utente può smettere di vedere un prodotto in streaming possono essere molteplici. I numeri, come spesso accade, evidenziano una tendenza ma non riportano nel dettaglio le motivazioni dei singoli clienti. Non è detto, dunque, che un film venga abbandonato esclusivamente perché “troppo spaventoso”. Disinteresse, scarso gradimento, mancanza di tempo o semplicemente la possibilità di selezionare un titolo più accattivante possono costantemente influire sulla scelta di questo o di quel prodotto.

Ecco i titoli che gli utenti hanno mediamente abbandonato dopo averne visionato almeno il 70%:

• Cabin Fever

• Carnage Park

• Mexico Barbaro

• Piranha

• Raw

• Teeth

• The Conjuring

• The Human Centipede 2: Full Sequence

• The Void

• Jeruzalem

Fonti: Bloody Disgusting, CB