tempo di lettura 1'

È Variety a riportare in esclusiva che(Mad Men, Baby Driver) è attualmente in trattative per entrare nel cast dicon. La regia è di, creatore di serie di successo come Fargo e Legion.

Il film, basato su una sceneggiatura di Brian C. Brown, seguirà la storia di un’astronauta che faticherà a trovare la sua realtà da “sogno americano” dopo essere ritornata da una lunga missione nello spazio. Hamm è tuttora in trattative finali per interpretare un astronauta ex collega del personaggio di Portman in una passata missione spaziale.

A produrre il film saranno Reese Witherspoon (che inizialmente era legata al progetto come parte del cast) e Bruna Papandrea.

Fonte: Variety