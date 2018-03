tempo di lettura 3'

Ci siamo: il 28 marzoarriverà finalmente nelle sale italiane in 2D, 3D e in 70mm large format.

La pellicola di Steven Spielberg è molto attesa sia dai fan del grande regista che da quelli del romanzo di Ernest Cline, e per questo motivo noi di BadTaste.it diamo loro la possibilità di vedere il film in anteprima gratuita una settimana prima dell’uscita.

L’anteprima si terrà presso la Sala Fuoco di ARCADIA CINEMA a Melzo (MI) alle ore 20.30 di martedì 20 marzo. Ecco cosa dovete fare per aggiudicarvi i posti:

Cliccate sul link sottostante

Inserite i vostri dati, l’email e segnate se volete uno o due posti

Riceverete una e-mail: cliccate sul link al suo interno per confermare la vostra partecipazione e ricevere l’invito

Portate al cinema con voi l’invito (anche su cellulare), dovrete ritirare il cartoncino con il posto assegnato in biglietteria a partire dalle 19.30

Se non potete più venire, per favore segnalatecelo: ci sarà infatti una lista d’attesa per chi non riuscirà ad assicurarsi in tempo i posti

Alla fine della proiezione, come sempre, chiederemo ai partecipanti di lasciarci un’impressione sul film per realizzare un video

Vi ricordiamo che sono aperte le prevendite per vedere il film presso Arcadia Cinema in 2D, 3D Dolby Atmos e in esclusiva italiana in 70mm Large Format (anche in lingua originale) dal 28 marzo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ready Player One vede nel cast Tye Sheridan, Olivia Cooke (Samantha Evelyn Cook/Art3mis), Ben Mendelsohn (Nolan Sorrento), Simon Pegg (Ogden Morrow), T.J. Miller (iR0k), Win Morisaki (Daito), Philip Zhao (Shoto) e Mark Rylance (James Halliday).

L’opera scritta da Ernest Cline, ambientata nel 2045, descrive un pianeta Terra inquinato, sovrappopolato e privo di fonte energetiche. L’unico svago per la popolazione terrestre si trova in un universo virtuale chiamato OASIS.

Ecco la sinossi:

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Prodotto da Warner Bros. Pictures, Village Roadshow Pictures e DreamWorks Pictures, Ready Player One vede alla produzione Donald De Line (con la sua De Line Pictures), Dan Farah e Kristie Macosko Krieger. Bruce Berman figura come produttore esecutivo.

L’uscita è prevista per il 28 marzo 2018.