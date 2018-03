tempo di lettura 1'

, regista di, dirigerà per Netflix, nuovo film in animazione stop-motion che vede nel cast vocale(regista di Scappa – Get Out) e

Del progetto – a onor del vero – si parla dal novembre del 2015. Oggi, tuttavia, Netflix ha deciso di procedere finanziandone il budget. La trama verterà su due demoniaci fratelli che dovranno affrontare la loro nemesi, la suora scaccia-demoni Sister Kelly, nonché i suoi scagnozzi Kat e Raoul. Key e Peele presteranno la voce ai due protagonisti. Peele è anche coinvolto nella stesura dello script con lo stesso regista e con Clay McLeod Chapman.

Non si tratta dell’unico progetto in stop-motion in cantiere in casa Netflix. È in fase di progettazione anche Bubbles, diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok) e incentrato sullo scimpanzé di Michael Jackson.

Selick, lo ricordiamo, è anche al lavoro con Anthony e Joe Russo (Avengers: Infinity War) su un adattamento televisivo del videogioco Little Nightmares.

Fonte: Collider