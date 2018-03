tempo di lettura 1'

a debuttare in testa alla classifica italiana: il film con Alicia Vikander incassa 143mila euro e si prepara a vincere il weekend, anche se, pur aprendo con 78mila euro giovedì, è destinato a crescere sabato e domenica. Scende al terzo posto il premio Oscar, dopo dieci giorni passati in testa alla classifica: 65mila euro per il film di Del Toro, per un totale di 6.8 milioni di euro.

Esordio al quarto posto per un’altra nuova uscita, Maria Maddalena, che incassa 52mila euro, mentre al quinto posto scende Red Sparrow, con 38mila euro e un totale di 2.5 milioni di euro.

Al sesto posto Il Giustiziere della Notte incassa quasi 30mila euro, salendo a 930mila euro complessivi. Seguono Lady Bird, con 20mila euro (1.2 milioni complessivi), Puoi Baciare lo Sposo, con 20mila euro (quasi 2 milioni complessivi, ma il calo è davvero notevole), Il Filo Nascosto, con 19mila euro (3.1 milioni complessivi) e Il Mio Uomo Perfetto, che apre con 16mila euro e la miglior media della classifica (è uscito in meno di trenta copie).