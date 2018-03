tempo di lettura 1'

Online (via Collider ) è approdata la prima clip tratta da, film diretto dall’esordiente, e tratto dalla pluripremiata graphic novel scritta da Joe Kelly e illustrata da Ken Niimura.

La storia narra di Barbara, una ragazzina asociale che vive in una casa sulla spiaggia, assieme alla madre malata costretta a letto, dopo che il padre ha abbandonato la famiglia anni prima. Per sfuggire alle difficoltà della sua vita, sfrutta la sua fantasia e la sua passione per i giochi di ruolo per creare una realtà modellata sui suoi sogni; la ragazza infatti è convinta che un gruppo di giganti stia davvero per distruggere la sua città, ma lei possiede l’unica arma in grado di fermarli, il prodigioso martello Coveleski.

Nel cast troviamao Sydney Wade, Zoe Saldana e Imogen Poots. Il film sarà disponibile nelle sale americane e in VOD dal 23 marzo.

Potete vedere la clip qua sotto: