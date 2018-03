Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Se avete letto, il romanzo di Ernest Cline da cuiha tratto la sua ultima opera, sapete già che praticamente ogni pagina e piena zeppa di un qualche riferimento alla cultura pop degli anno 80.

E se avete visto i materiali promozionali della pellicola proposti finora dalla Warner., sapete già che il lungometraggio farà altrettanto. Ma assicurarsi così tanti diritti di sfruttamento per un blockbuster non è un’operazione legale semplicissima, anzi.

Durante la conferenza stampa di Ready Player One, il filmmaker americano ha rivelato che il processo ha richiesto ben tre anni.

Kristie [Macosko Krieger, l’assistente di Spielberg, ndr.] ha lavorato per tre anni insieme al dipartimento legale della Warner per assicurarsi la possibilità di inserire i vari cammei e le varie easter egg, eppure, nonostante questo, ci sono alcune cose che non abbiamo ottenuto […] La Disney non ci ha permesso di usare Star Wars.

A quel punto, Ben Mendelsohn, che interpreta Nolan Sorrento in Ready Player One, è intervenuto ironicamente dicendo:

L’attore, lo ricordiamo, ha interpretato il Direttore Orson Krennic nel primo spin-off di Guerre Stellari, Rogue One: A Star Wars Story.

Fra le altre proprietà che il regista non ha potuto impiegare c’è anche il giapponese Ultraman e Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, che, ironicamente, è stato diretto proprio da Steven Spielberg.

Ready Player One vede nel cast Tye Sheridan, Olivia Cooke (Samantha Evelyn Cook/Art3mis), Ben Mendelsohn (Nolan Sorrento), Simon Pegg (Ogden Morrow), T.J. Miller (iR0k), Win Morisaki (Daito), Philip Zhao (Shoto) e Mark Rylance (James Halliday).

L’opera scritta da Ernest Cline, ambientata nel 2045, descrive un pianeta Terra inquinato, sovrappopolato e privo di fonte energetiche. L’unico svago per la popolazione terrestre si trova in un universo virtuale chiamato OASIS.

Ecco la sinossi:

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell’OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.