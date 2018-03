tempo di lettura 1'

Tra i titoli in cantiere ac’è un progetto decisamente interessante: il thriller/horror intitolato. Lo studio di produzione coinvolto è la 21 Laps Entertainment, tra le realtà dietro la messa in cantiere di, e tra gli addetti ai lavori troviamo(Saw, Insidious, The Conjuring, Fast & Furious 7, Aquaman), che al momento figura come produttore (ma che, secondo alcune speculazioni non ancora confermate, potrebbe prendere in carico anche la regia).

La trama è basata sul romanzo di Stephanie Perkins ed incentrata su una giovane che vede i suoi compagni di scuola iniziare a morire, uno dopo l’altro, in maniera violenta. Il tono del progetto è descritto come simile alle atmosfere Stranger Things ma mischiato allo stile di John Hughes e di film come Breakfast Club. La sceneggiatura è firmata da Henry Gayden, che è anche l’autore dello script di Shazam.

Wan, com’è noto, è attualmente al lavoro su Aquaman, nuovo cinefumetto dell’Universo Cinematografico DC con protagonista Jason Momoa.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: GeekTyrant