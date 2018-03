tempo di lettura 2'

Non ha usato mezzi termininel descrivere la sua emozione alla visione del nuovo trailer di

Il regista di Dogma e di Clerks ha fatto riferimento al suo recente ricovero [qui i dettagli sul suo stato di salute] nello spiegare – non senza una forte ironia – di essersi “rifiutato di morire” prima di poter vedere al cinema il nuovo cinefumetto dei Marvel Studios.

Come twittato da Smith:

This film is why I survived my heart attack. I refuse to die til I see @Avengers. In fact, anticipation for all of these flicks might keep me alive for decades. I will accept eternity only if/when the most important Kevin in the world (Kevin Faige) is done making @Marvel movies. https://t.co/mm38mzSW5G

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) 16 marzo 2018