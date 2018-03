tempo di lettura 2'

avranno un aspetto piuttosto diverso inrispetto a come siamo abituati a vederli nei film dell’Universo Cinematografico Marvel.

Come spiegato dai due attori, che ne hanno parlato di recente con la stampa, sono passati circa 2 anni dopo eventi di Captain America: Civil War e questa volta troveremo i due supereroi ad agire in segreto. Scarlett Johansson ha ammesso che l’idea è partita dai fratelli registi:

Joe e Anthony voleva che esprimessimo una certa distanza temporale, visto che agiamo da un po’ di tempo sotto copertura, e i capelli rossi sono il marchio di Natasha. Visto che volevano che fossimo diversi ho pensato che fosse bello citare una delle altre storie di Vedova nei fumetti.

L’attrice fa chiaramente riferimento a Yelena Belova, che nei fumetti è definita “la terza Vedova Nera”, e ha i capelli biondi. Quanto a Captain America, come ha raccontato Chris Evans:

Ho abbandonato lo scudo fondamentalmente. E ho deciso di fare il fuggitivo. Ma comunque, è nella sua natura prestare servizio, perciò per mantenere un certo equilibrio mentale ha bisogno di svolgere la sua funzione nel sistema. È così che funziona il suo cervello, deve sempre trovare un sistema in cui operare. Vedova Nera gli assomiglia molto, ci sosteniamo a vicenda, specie alla luce delle perdite di Civil War. Perciò [in questo film] lo troveremo a capo di queste missioni, senza che debba rispondere a nessuno.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.