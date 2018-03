tempo di lettura 2'

In rete sono approdati dei nuovi concept art realizzati per, il cinecomic Marvel di Ryan Coogler ancora disponibile nelle nostre sale.

Le opere, firmate dal conceptual artist Rodney Fuentebella, mostrano il look alternativo dell’arto meccanico di Ulysses Klaue, uno dei villain della pellicola interpretato da Andy Serkis.

Klaue, ricordiamo, aveva perso il suo braccio per mano di Ultron in Avengers: Age of Ultron.

Potete ammirare i concept qui di seguito:

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: ComicBook