Mentresi prepara a vincere il suo quinto weekend consecutivo negli Stati Uniti (è il primo film a farlo dai tempi di), gli analisti iniziano a fare i conti in tasca alla Disney.

Deadline, in particolare, si è consultato con alcune fonti del settore e ha stabilito che a fine corsa, quando la pellicola dei Marvel Studios avrà raccolto circa 650 milioni di dollari negli USA e 1.25 miliardi nel mondo di soli incassi cinematografici e successivamente sarà uscita in home video, sarà in grado di generare fino a 461 milioni di dollari in profitti alla Disney. Tali profitti includono home video, merchandising e fonti di guadagno ancillari.

Se la cifra si rivelasse vera, Black Panther potrebbe vantarsi di aver creato più profitti di Avengers: Age of Ultron (che si stima abbia generato 382.3 milioni di dollari in profitti) e Captain America: Civil War (193.4 milioni). Uno dei motivi è senza dubbio il fatto che nel cast non siano presenti attori con potere contrattuale enorme come Robert Downey Jr. (noto per i compensi stellari che ha ricevuto). Inoltre, senza dubbio i protagonisti riceveranno dei bonus, ma nei loro contratti non erano previsti premi sui profitti (Deadline cita Fast & Furiuos, il cui cast riceve 40 centesimi ogni dollaro di profitto generato).

Il sito sottolinea che si tratta di stime non ufficiali e solo ipotizzate (difficilmente la Disney rilascerà informazioni chiare a riguardo). Sono comunque numeri in grado di farci capire la portata straordinaria di un film che, negli Stati Uniti e in tutto il mondo, è diventato un vero e proprio fenomeno.

Fonte: Deadline