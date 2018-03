tempo di lettura 1'

a dominare la classifica italiana venerdì: l’action movie incassa 223mila euro con una media di 500 euro per sala, la migliore della top ten, e un totale di 370mila euro in due giorni.

Seconda posizione per Metti la Nonna in Freezer: la commedia cresce molto rispetto a giovedì, e lascia presagire che oggi e domani accadrà lo stesso. Con 147mila euro venerdì, l’incasso sale a 226mila euro in due giorni. Terza posizione per La Forma dell’Acqua, con 109mila euro e un totale ormai di sette milioni di euro. Al quarto posto Maria Maddalena incassa 71mila euro, per un totale di 124mila euro in due giorni.

Al quinto posto Red Sparrow incassa 67mila euro e sale a 2.6 milioni di euro. Le altre nuove uscite si piazzano tutte fuori top-ten: tra esse, Oltre la Notte, all’undicesimo posto, incassa quasi 30mila euro e sale a 44mila euro in due giorni; Il Mio Uomo Perfetto al quindicesimo posto incassa 12mila euro e sale a 29mila euro in due giorni.