Con 9 milioni di dollari e una media di 2.350 dollari per sala,debutta in testa alla classifica nordamericana venerdì. La cifra comprende i 2.1 milioni di dollari raccolti dalla pellicola con Alicia Vikander alle anteprime di giovedì sera, il che dovrebbe tradursi in una proiezione intorno ai 22/24 milioni di dollari per il weekend.

Con 7.5 milioni di dollari, Black Panther si piazza al secondo posto. Il film dei Marvel Studios però dovrebbe recuperare terreno oggi e domani, posizionandosi poi al primo posto per il weekend con circa 27 milioni. Ad oggi, il blockbuster ha raccolto 585 milioni di dollari negli Stati Uniti, e supererà i 600 entro domenica sera.

Al terzo posto apre I Can Only Imagine, la vera sorpresa del weekend: il film distribuito da Lionsgate e Roadside Attractions conquista 6.2 milioni di dollari in soli 1.600 cinema, ottenendo una media di oltre 3.800 dollari per sala. Nel weekend dovrebbe raccogliere almeno 15 milioni di dollari, un risultato molto al di sopra delle aspettative. Più in linea con quanto previsto, invece, i 4.6 milioni di dollari di Love, Simon che apre al quarto posto e si prepara a incassare una dozzina di milioni nel weekend (ne è costati 10).

Chiude la top-five Nelle Pieghe del Tempo, che incassa 4.6 milioni di dollari e sale a 49 milioni complessivi.

Fonte: BOM