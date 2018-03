tempo di lettura 1'

Nuove foto dal set di, sequel di Creed: Nato per Combattere, mostrano– interpreti di Ivan Drago e di suo figlio – a Philadelphia davanti al Philadelphia Museum of the Art. I due sono anche stati avvistati accanto all’iconica statua di Rocky Balboa.

Steven Caple Jr. ha ricevuto tempo fa il testimone di regia da Ryan Coogler (Black Panther). Nel cast torneranno Michael B. Jordan, Sylvester Stallone e Tessa Thompson.

Potete vedere un video dal set a questo link, mentre qui di seguito trovate una foto – apparsa su Twitter – scattata da chi si è imbattuto in Dolph Lundgren in città durante i lavori del film.

On a quick trip to Philly I happened to see #creed2 filming! pic.twitter.com/Gl02YzIkhK — BrokenGumballMachine (@FreeGumballs) 16 marzo 2018

La data d’uscita è fissata al 21 novembre del 2018. La pellicola doveva essere in origine diretta proprio da Stallone, ma dopo una serie di riunioni con i produttori si è deciso di comune accordo di trovare un altro timoniere.

Il film seguirà la storia di Adonis Creed dentro e fuori dal ring alle prese con la fama, i problemi con la sua famiglia e la sua continua lotta per diventare un campione.

Fonti: HH, TMZ