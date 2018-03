tempo di lettura 1'

Ritornano i: il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha deciso infatti, insieme all’ANICA, di rilanciare l’iniziativa per cui i biglietti cinematografici costeranno solo 3 euro l’uno nei cinema che aderiranno, per un totale di 15 giorni in tre momenti dell’anno. L’obiettivo è quello di destagionalizzare le uscite cinematografiche e portare pubblico al cinema anche nei mesi estivi, come dichiarato sia dal ministro Franceschini (“Il mondo del cinema è unito e presenta oggi una nuova promozione per aumentare il numero degli spettatori nelle sale cinematografiche, anche nei mesi estivi”) che da Francesco Rutelli dell’ANICA (“Il cinema nelle sale deve crescere al di fuori della stagione invernale”).

Il primo appuntamento con i CinemaDays sarà dal 9 al 12 aprile, il secondo durerà l’intera settimana dal 9 al 15 luglio, il terzo dal 24 al 27 settembre. Dal 9 al 15 agosto, inoltre, si terrà una settimana di anteprime della nuova stagione cinematografica.

Le informazioni sui cinema aderenti e il nuovo spot saranno disponibili a breve su un sito internet dedicato.

Fonte: MIBACT