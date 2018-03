tempo di lettura 2'

In una recente intervista(Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2, Jumanji: Benvenuti nella Giungla) ha rivelato di essere rimasta stupita nell’apprendere quanto Nebula sarebbe stata importante nelle vicende narrate nell’Universo Cinematografico Marvel. L’attrice, com’è noto, è anche parte del gigantesco cast di

Come dichiarato da Gillan:

Non avevo idea del percorso che [Nebula] avrebbe fatto. Semplicemente, avevo firmato pensando che avrei fatto circa otto giorni di riprese sul set per poi vedere il personaggio morire nel primo Guardiani della Galassia. Tre film più tardi – e con ancora tre film davanti a noi – mi sembra ancora tutto folle. È buffo perché ho letto del Guanto dell’Infinito – che è ciò su cui si basa il nuovo Avengers – proprio mentre facevo ricerca su come interpretare al meglio il mio ruolo. Adoro che i film in cantiere sugli Avengers siano ben due, sono emozionata perché Nebula sarà in varie scene molto interessanti!

Dalle ultime dichiarazioni, Gillan – che parla di “tre film” in cantiere che la vedono coinvolta (due dei quali sono Avengers: Infinity War e Avengers 4) – sembra dunque implicare la presenza (diretta o indiretta) del suo personaggio anche nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia. Tuttavia, è bene specificare che ancora non conosciamo con precisione il destino di Nebula nell’UCM. Sono molte, in effetti, le soluzioni narrative in base alle quali i personaggi possono ricorrere o apparire nei vari capitoli del franchise.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

Fonte: CBM