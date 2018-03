tempo di lettura 2'

il leggendario regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense in forza alla Disney da ben quarant’anni, è ufficialmente andato in pensione.

Musker, la cui attività presso la Casa di Topolino è cominciata nel 1977, è stata una figura chiave per il Disney animation studio, dove ha co-diretto e/o co-scritto otto indimenticabili film col suo partner creativo Ron Clements: Taron e la Pentola Magica, Basil L’Investigatopo, La Sirenetta, Aladdin, Hercules, Il Pianeta del Tesoro, La Principessa e il Ranocchio e Oceania.

La festa per il pensionamento di Musker si è tenuta domenica pomeriggio presso il Pickwick Gardens di Burbank.

Ecco alcune foto (via Cartoonbrew):

What a night! I went to the “retirement” party for John Musker. You know the guy that made a bunch of your childhood. I am honored to know him. pic.twitter.com/2aZQoyUYkI

— Paul Hildebrandt (@paulhildebrandt) 19 marzo 2018