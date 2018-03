Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

La Automatik ha dato il via alla lavorazione di Honey Boy, un film incentrato sulla vita di Shia LaBeouf e nello specifico sul difficile rapporto tra l’attore di Transformers e suo padre.

Lo script è finito sulla Black List, ovvero la raccolta delle migliori sceneggiature non prodotte dello scorso anno, con la seguente descrizione: “Un giovanissimo attore e il suo padre violento, trasgressore e alcolizzato cercano di ricostruire il loro rapporto nel corso di un decennio“. LaBeouf ha scritto la sceneggiatura sotto lo pseudonimo di Otis Lort e interpreterà suo padre nella pellicola.

Nei panni di un giovane LaBeouf troveremo Lucas Hedges, il candidato all’Oscar per Manchester by the Sea e di recente apparso in Lady Bird e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri.

Alma Har’el dirigerà la pellicola.