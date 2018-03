tempo di lettura 1'

Arriva da HeroicHollywood l’ultima indiscrezione sullo stato dei lavori del film solitario dedicato ache verrà diretto da Matt Reeves.

Stando al sito, la pellicola non entrerà in produzione prima del 2019, dato questo decisamente plausibile visto che nel corso dell’anno la Warner Bros. lavorerà a ben tre progetti del DCEU: Shazam!, le cui riprese sono già in corso, Wonder Woman 2 e il film su Joker di Todd Phillips.

L’ultimo aggiornamento ufficiale sul film è arrivato a inizio marzo, quando il filmmaker ha smentito, su Twitter, l’ennesimo rumour che lo vedeva in procinto di abbandonare la regia del cinecomic. Nel gennaio del 2018 Reeves ha firmato un accordo di prelazione con Netflix che lega la sua società di produzione 6th & Idaho con il colosso dello streaming.

Quanto a Batman, vi terremo aggiornati…