Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

, che intorna a interpretare Testata Mutante Negasonica, ha parlato con ScreenGeek delle voci sulle riprese aggiuntive del cinecomic Fox e dei test screening poco convincenti, chiarendo un po’ tutta la situazione.

Queste le sue parole:

No, non c’è niente che è andato storto. Purtroppo c’è la convinzione che le riprese aggiuntive servano a sistemare cose che alle persone non sono piaciute. Il più delle volte, però, servono ad aggiungere cose che alle persone sono piaciute. A volte i registi guardano i film e pensano: “meglio sistemare quella scena”. Non so quanto posso dire.