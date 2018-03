Spoiler

Va da sé che trattandosi di un rumour sul possibile ritorno di un personaggio della trilogia Classica diin una pellicola su Han Solo ambientata prima dei fatti di Una Nuova Speranza è quasi paradossale, ma abbiamo a che fare con Star Wars e ci teniamo alla pelle quindi meglio flaggare il tutto come “spoiler”.

Stando a quanto riportato dal tabloid The Sun (che malgrado tutto, ogni tanto qualche anticipazione gustosa e attendibile in materia di film la pubblica), in Solo: A Star Wars Story rivedremo anche un altro celebre personaggio della saga, ovvero Jabba de Hutt.

Una fonte vicina alla produzione ha rivelato al tabloid che:

È tenuto in gran segreto, ma Jabba tornerà nell’universo di Star Wars, i fan scopriranno perché sia finito per dovergli una ingente somma di denaro. Yoda è stato riportato in scena ne Gli Ultimi Jedi e adesso la Disney (sic, ndr.) si appresta a riportare in scena un altro personaggio della Trilogia Classica.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018.