Nel corso della sua carriera,ha contribuito agli script di film come X-Men 2, L’Incredibile Hulk, Elektra, The Avengers e, da ultimo, Ready Player One di Steven Spielberg.

Durante una recente intervista concessa a Screen Rant, Penn ha rivelato che, prima di “chiudere” la sua esperienza nel campo dei film di supereroi, sarà coinvolto in un altro progetto della Marvel:

Credo che lavorerò a un nuovo progetto della Marvel, all’interno dell’UCM. Dovrei cominciare a breve, ma prima di sbilanciarmi dovrei capire se sono autorizzato o meno a parlarne. Mi ricordo Kevin Feige parlare – qualcosa come 13 anni fa – della volontà di realizzare Guardiani della Galassia per inaugurare qualcosa di nuovo, con un tono completamente diverso. Quando ero alla Marvel mi chiesero “Quale film vorresti scrivere?” e io risposi “The Avengers“. E, come saprete, tutto era in qualche modo finalizzato ad “arrivare” a The Avengers. Devo dire che mi stavo stancando dei cinefumetti fino a che, l’anno scorso, non sono arrivati al cinema Logan – il miglior film sugli X-Men mai realizzato – e Deadpool – uno dei migliori adattamenti di sempre.

Difficile, al momento, speculare su quale progetto potrebbe vedere Penn al lavoro nei prossimi mesi. È tuttavia possibile – salvo sorprese – escludere dalla lista dei titoli papabili film come il sequel di Spider-Man: Homecoming, Black Panther 2 e Guardiani della Galassia Vol. 3, ai quali sono già agganciati vari team di addetti ai lavori.

Fonte: GeekTyrant