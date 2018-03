tempo di lettura 2'

Uno dei tre nuovi poster dei parchi Disney diffusi online nelle ore scorse dalla major di Burbank potrebbe aver svelato il nuovo costume dell’Uomo Ragno.

Ma procediamo con ordine.

Come annunciato a fine febbraio dal Presidente e CEO della Disney Bob Iger in compagnia del Presidente Francese Emmanuel Macron, la multinazionale prevede un piano d’investimento da 2 miliardi di dollari mirato all’ampliamento di Disneyland Paris, il theme park della Casa di Topolino situato alle porte della capitale francese. Presso il theme park verranno allestite tre nuove aree dedicate a Marvel, Frozen e Star Wars (trovate maggiori dettagli in questo articolo).

L’area dedicata ai supereroi della Casa delle Idee verrà inaugurata, oltre che a Parigi, anche al Disneyland Resort in Californiae a Hong Kong Disneyland.

Nelle ore scorse sono arrivati online tre nuovi poster – che trovate nella galleria più in basso – in cui i vari supereroi della Marvel sono ritratti con le fattezze (e i costumi) che abbiamo imparato a conoscere grazie all’Universo Cinematografico della Marvel. E in quello californiano, dove compare Spider-Man, l’amichevole Uomo Ragno di quartiere, sfoggia un costume differente tanto da quello di Spider-Man: Homecoming quanto da quello dei promo e trailer di Avengers: Infinity War.

Che possa trattarsi dell’anticipazione di un look che verrà assunto proprio nel nuovo film degli Avengers o nel sequel di Homecoming? Attendiamo conferme in merito.

Prima di lasciarvi ai poster, vi ricordiamo che a Disneyland Paris dal 10 Giugno al 30 settembre 2018 arrivano i Supereroi Marvel con la Summer of Super Heroes (maggiori dettagli in questo articolo).