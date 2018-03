tempo di lettura 1'

Molto presto, ovvero il 27 marzo, verranno messi all’asta alcuni dei più importanti e inediti cimeli cinematografici e personali di

Emilio D’Alessandro, ex assistente del cineasta americano ha infatti deciso di mettere in vendita (come già detto all’asta) moltissimi memorabilia in suo possesso appartenuti a Kubrick e al suo cinema, come ad esempio l’iconica giacca rossa indossata da Jack Nicholson in Shining, biglietti del cinema autografati, oggetti di scena, locandine, colonne sonore ed anche una bobina con una scena eliminata da Shining con Shelley Alexis Duvall e Danny Lloyd.

Se siete interessati, o anche solamente curiosi di scoprire tutti gli oggetti disponibili potete andare su Astebolaffi.it o cliccare sulla foto sottostate: