Non sempre tutti i pezzi dell’ingranaggio Marvel Studios funzionano a dovere. A volte ci sono dettagli che possono sfuggire (come le intricate linee temporali), altre volte ci sono decisioni non accolte da tutti.

È il caso della scena dei titoli di coda di Avengers: Age of Ultron, diretto da Joss Whedon, in cui scopriamo che Thanos prende in mano la situazione e decide di mettersi alla ricerca delle Gemme dell’Infinito.

Gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeel ne hanno parlato con Slashfilm. Ecco un estratto dall’intervista:

Potete parlare un po’ dei sostenitori di Thanos? Stephen McFeely: Sì, dovevamo assicurarci che non facesse tutto da solo, il che ci permetteva di non mostrare sempre la stessa scena di lui che mette fuori gioco le persone mentre raccoglie le Gemme. È così che abbiamo deciso di tessere la trama: ha degli emissari che lo aiutano mentre lui si occupa di fare il grosso del lavoro. Alla fine di Ultron, però, diceva: “Bene, lo farò da solo”. Stephen McFeely: Non l’abbiamo scritto noi quel film. [ridono] Christopher Markus: Ci siamo messi lì a guardarla e ci siamo chiesti: “Di che cavolo stava parlando? Dov’era quando ha detto quella frase?” E poi c’era anche l’altro guanto nella camera dei tesori di Odino Stephen McFeely: Un altro problema davvero delizioso. Christopher Markus: Odino è un po’ uomo di spettacolo.

Sull’ultimo punto c’è da dire che la questione del doppio guanto è stata risolta in Thor: Ragnarok. In una scena Hela definisce infatti un “falso” il reperto di Odino.

Quanto alla ricerca delle Gemme, gli sceneggiatori hanno poi aggiunto che ogni gemma raccolta comporterà un prezzo da pagare per la persona che ne è in possesso.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.