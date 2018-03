tempo di lettura 1'

È l’Hollywood Reporter a scrivere che, dopo aver recitato insieme in Thor: Ragnarok,reciteranno di nuovo insieme nello spin-off diche verrà prodotto dalla Sony.

Non sono ancora definiti i dettagli dei loro ruoli in una pellicola che viene definita più come un “film di gruppo” che come un progetto basato su un duo di protagonisti come i primi tre MIB.

Il progetto è affidato al regista dell’ottavo Fast & Furious F. Gary Gray e agli sceneggiatori di Iron Man Matt Holloway e Art Marcum. Il film, che si focalizzerà su altri personaggi e non più sugli agenti K e J, sarà ancora una volta supervisionato da Steven Spielberg, che figurerà come produttore esecutivo. Accanto a lui anche Walter F. Parkes e Laurie MacDonald sotto la supervisione di David Beaubaire.

Vi terremo aggiornati e aggiornate…