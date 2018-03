Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Una delle scene più curiose riguardanti i Porg invede il buon Chewie alle prese con un pasto a base delle piccole creature presenti sull’isola di Ahch-To, opportunamente arrostite per saziare i nuovi arrivati.

Vedere i Porg sia vivi e vegeti che allo spiedo manda visibilmente in crisi il celebre co-pilota del Millennium Falcon, impedendogli di prendere attivamente parte al banchetto.

Joonas Suotamo, nuovo interprete di Chewbacca (ha sostituito Peter Mayhew dopo averlo affiancato sul set de Il Risveglio della Forza) ha rivelato che girare la breve sequenza non è stato affatto semplice, ammettendo tuttavia di aver compreso in pieno la “crisi” di Chewie dopo aver visto il film terminato:

Sapevo della scena della cottura dei Porg e che ci sarebbe stato qualche momento imbarazzante in quella sequenza. Ma non avevo ancora visto alcuna immagine del look delle creature, quindi è stato difficile immaginarle di punto in bianco. Dopo aver visto il film completo, ho capito perfettamente a cosa Chewie stesse pensando, e penso che Rian Johnson abbia fatto uno splendido lavoro nel dirigermi in quella scena, che non è stata affatto facile.