tempo di lettura 2'

Qualche settimana fa a, regista di, era stato chiesto un parere circa un’ipotetica presa in carico della regia del sequel di. Il regista aveva risposto di vedere inil candidato ideale per dirigere il seguito del film su Superman.

In occasione di un botta e risposta su twitter per la promozione del sequel di Pacific Rim, il filmmaker è tornato a parlare della possibilità di dirigere un film dell’Universo Cinematografico DC e ha risposto “assolutamente sì“.

Quando un fan gli ha poi chiesto se è d’accordo all’idea che la Warner Bros. metta in commercio il montaggio di Zack Snyder di Justice League, il regista ha risposto: “Solo se è quello che vuole Zack“.

A quel punto l’utente ha ribattuto quanto segue:

DeKnight ha così risposto: “Sono d’accordo. Sono con Zack“.

