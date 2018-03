tempo di lettura 1'

a debuttare in testa alla classifica italiana giovedì, con 155mila euro e la media più alta della top-ten (oltre i 550 euro per sala). Il primo film uscì in estate (un periodo dell’anno decisamente diverso soprattutto nei feriali), e chiuse il weekend con un milione di euro. Bisognerà vedere i risultati di oggi e soprattutto dei prossimi due giorni per capire se il sequel darà gli stessi risultati.

Al secondo posto apre Il Sole a Mezzanotte, con 77mila euro, mentre scivola al terzo posto Tomb Raider, con 72mila euro e un totale finora di due milioni di euro.

Apre al quarto posto Una Festa Esagerata, con 66mila euro, mentre chiude la top-five Metti la Nonna in Freezer, con 65mila euro e un totale di 1.7 milioni di euro (nel weekend recupererà terreno).

Seguono due nuove uscite: Hostiles, con 42mila euro, e Peter Rabbit, che apre con 39mila euro e una media decisamente bassa (cento euro per sala, ma recupererà nel weekend).

Debutto fuori dalla top-ten per Un Sogno Chiamato Florida, che incassa 11mila euro all’undicesimo posto, e Foxtrot, ventisettesimo con 2.300 euro.