Allo scorso Comic-Con di San Diego abbiamo appreso cheavrebbe sviluppato un film incentrato sul Dottor Destino per la 20th Century Fox. Hawley, creatore di Fargo Legion , ha parlato del progetto che sta scrivendo e che intende dirigere e ne ha paragonato un aspetto a Captain America: the Winter Soldier, il primo film dell’Universo Cinematografico Marvel diretto dai fratelli Russo.

Queste le parole nel corso di un’intervista con Observer:

La cosa interessante per me su Doom è che è il Re di una nazione dell’Europa orientale, perciò non avrebbe senso una versione in stile thriller politico che mischia più generi? È una cosa che Captain America: the Winter Soldier ha fatto molto bene, ovvero rendere un cinecomic un thriller politico in stile Guerra Fredda. Doom sarà diverso, ma sarà basato sulla stessa idea di commistione di generi. Quello che mi hanno chiesto non è di rilanciare il franchise dei Fantastici Quattro, ma di prendere questo personaggio affascinante e poco sfruttato e di costruire un film attorno a lui che ci faccia riflettere: è un eroe? Un cattivo? Cos’è che vuole veramente?