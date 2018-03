tempo di lettura 4'

Ieri pomeriggio, abbiamo avuto la possibilità di fare una lunga e interessante chiacchierata con, l'autore dinonché co-sceneggiatore, insieme a, del lungometraggio dinei cinema italiani da mercoledì prossimo grazie alla

La versione integrale dell’intervista, condotta dal sottoscritto, arriverà online a ridosso dell’uscita della pellicola, ma, intanto, visto che si è parlato parecchio della questione delle citazioni starwarsiane presenti in Ready Player One, abbiamo deciso di pubblicare una piccola anticipazione in cui lo scrittore e sceneggiatore parla proprio di Guerre Stellari e del nuovo corso inaugurato da J.J.Abrams con Il Risveglio della Forza.

Una rapidissima domanda visto che sei stato tu stesso a tirare in ballo Guerre Stellari rispondendo alla mia precedente domanda. A questo punto, non posso non chiederti cosa ne pensi dei nuovi Star Wars?

Mi piacciono, li trovo davvero interessanti.

È interessante vedere dove verrà condotta la storia di Guerre Stellari da questi che sono a tutti gli effetti dei “figli di Star Wars”. Sia J.J.Abrams che Rian Johnson sono cresciuti come me vivendo e respirando Star Wars. E ora la saga è stata consegnata nelle mani di questa dotatissima generazione di filmmaker a cui è stato affidato il compito di re-immaginarla e farla evolvere e trovo che tutto ciò sia positivo. In un certo modo è separata e “libera” dai film di George Lucas – che ammiro per la sua capacità creativa e per la visione originale di una saga di cui aveva il pieno controllo – ora abbiamo qualcosa di nuovo. Per certi versi è come una fan fiction di Star Wars ad alto budget, e mi va benissimo. Ma sai, è qualcosa che non ha un collegamento così diretto con i primi film. Sono fatti da altre persone con sensibilità differenti, ma li adoro. Sono così eccitato al pensiero di vedere il nuovo film su Han Solo. Amo Ron Howard, non vedo l’ora di vedere questo suo Star Wars, ha diretto roba come Apollo 13, Willow e altri film grandiosi, penso sia perfetto per Star Wars.

English Version

Since that you’ve mention Star Wars answering my previous question, i have to ask you what do you think of the new Star Wars movies?

I enjoy them, i think they are really interesting. It’s interesting to see where the “children of Star Wars” are leading these stories. Both J.J.Abrams and Rian Johnson grew up like me breathing and living Star Wars and now this new gifted generation of filmmakers have been handed the saga, they have to reimagine Star Wars, they have to evolve the story and i think is a good thing, you know. It’s kinda separeted and free from the Goerge Lucas’ films – i admire him as a creator with his original vision and he was in total control of his movies – now we have something new. It’s more like a big budget Star Wars fan ficion, which is fine, but you know it’s something that doesn’t have this direct connection with the earlier Star Wars movies. They are made by different people with different sensibilities. But i love them, i’m so excited to see the new Han Solo movie, i love Ron Howard and i’m excited to see him helming a star wars movie, he made Apollo 13, Willow and so many great movies, he’s a great match for Star Wars.