tempo di lettura 2'

Esattamente due anni fa, ladisi apprestava a rubare la scena aldi Ben Affleck e aldi Henry Cavill in batman v Superman.

Poi, lo scorso giugno, è toccato al trionfo commerciale di Wonder Woman, la pellicola di Patty Jenkins il cui seguito arriverà nel 2019.

Nelle ore scorse, Gal Gadot ha festeggiato il compleanno dell’eroina della DC Comics con un Tweet che riportiamo direttamente qua sotto:

Wonder Woman, my amazing amazon, happy birthday! 🎉 🎈🎈🎂🎈🎊 Thank you for changing my life, and for inspiring people worldwide to find their own superpower ❤#HappyBDayWonderWoman pic.twitter.com/NWg66FvaMe

— Gal Gadot (@GalGadot) 22 marzo 2018