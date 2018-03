tempo di lettura 3'

La prossima settimanaesordirà nei cinema di tutto il mondo.

Come noto, nel processo di adattamento che ha portato sul grande schermo il romanzo di Ernest Cline (anche co-sceneggiatore della pellicola insieme a Zak Penn), Steven Spielberg ha deciso di eliminare i tanti riferimenti ai suoi film, diretti o prodotti, presenti nella pagina scritta.

Per il regista citare in maniera così smaccata sé stesso sarebbe stato eccessivo.L’unica eccezione in tal senso è la presenza della DeLorean di Ritorno al Futuro. D’altronde, oltre a ricoprire un ruolo di primo piano nel libro, va ricordato che lo stesso Ernest Cline ne possiede una customizzata in maniera simile a quella di Parzival nel film.

Un pezzo pubblicato da Entertainment Weekly spiega però che, malgrado la decisione presa dal regista, molti elementi del cast tecnico di Ready Player One, da bravi e brave fan delle pellicole targate Amblin, hanno cercato in tutti i modi di inserire dei cammei spielberghiani.

Alcuni sono stati individuati e rimossi dal regista, altri sono stati avvistati quando era ormai troppo tardi per procedere alla loro eliminazione.

Grazie a EW apprendiamo che, ad esempio, i due seguenti non sono riusciti a “sopravvivere”:

Gremlins: un graffito che riproduceva un Gremlin ghignante è stato individuato da Spielberg e fatto rimuovere

un graffito che riproduceva un Gremlin ghignante è stato individuato da Spielberg e fatto rimuovere I Goonies: lo scenografo Adam Stockhausen spiega che “C’era questa sornionissima insegna del ‘Fratelli’s Diner’ ma si è accorto e ce l’ha negata”

Ma, ciò nonostante, anche se il regista si è accorto dei vari omaggi nella fase principale delle riprese, i visual artist della post-produzione sono riusciti a “gabbarlo”.

Ecco le Easter Egg spielberghiane che sono riuscite a finire nel montaggio finale:

Schindler’s List: – Una copia di “Schindler’s Ark”, il libro di Thomas Keneally che Steven Spielberg ha usato come base di partenza per la sua acclamata pellicola può essere avvistata nell’appartamento di Wade.

– Una copia di “Schindler’s Ark”, il libro di che Steven Spielberg ha usato come base di partenza per la sua acclamata pellicola può essere avvistata nell’appartamento di Wade. Gremlins: per questa bisogna aguzzare la vista nella colossale battaglia finale. È lo stesso regista a spiegarlo: “Suppongo che un sacco di digital artist abbiano provato a inserire dei riferimenti ai loro film preferiti degli anni ’80. Avendo visto ed esaminato ogni singola inquadratura almeno una trentina di volte attraverso tutti gli stadi di lavorazione del film, dalla previsualizzazione, passando per gli animatic e arrivando infine alla versione definitiva, ho iniziato a notare alcune piccole cose. E in una ci hanno ficcato un Gremlin. Mi sono detto “Mi sa che ormai è troppo tardi per rimuovere quel piccoletto”. E così è sopravvissuto al final cut.

