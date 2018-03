tempo di lettura 2'

è attualmente impegnato nella promozione stampa di(a proposito, noi di BadTaste lo abbiamo intervistato proprio in questa occasione ), ma, come prevedibile, all’attore sono anche state poste delle domande sul nono episodio di Star Wars che approderà nelle sale il 20 dicembre del 2019 per la regia di J.J.Abrams.

Parlando con Comingsoon.net, oltre a confermare che le riprese partiranno questa estate, ha spiegato di non vedere l’ora di mettersi al lavoro… dopo che si sarà concesso una meritata vacanza.

Il mio prossimo impegno sarà Star Wars 9, ci è da poco arrivata una nota circa l’inizio delle riprese in cui ci viene raccomandato di cominciare al più presto gli allenamenti. Ma prima mi prenderò un po’ di tempo per una vacanza, perché l’Episodio 9, a prescindere dal dove andrà a parare la storia – che per inciso ancora non conosco – sarà una sorta di guerra totale quindi so che mi dovrò allenare duramente per il film. [Circa il ritorno di J.J.Abrams, ndr] Penso sia la proverbiale quadratura del cerchio. Non so ancora niente dello script o della storia. Non conosco ancora il destino di Finn e non so cosa combinerà Rey, ma penso proprio che avremo a che fare con la guerra che metterà fine a tutte le guerre.