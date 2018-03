tempo di lettura 3'

Nel corso della promozione di, Steven Spielberg è tornato a parlare della nuova edizione diapprodata sugli scaffali nel 2002 e decisamente poco apprezzata da pubblico e critica.

Rispetto alla versione originale del 1982, quella realizzata per il ventennale sfoggiava effetti visivi ben lontani da quelli più speciali che avevano conquistato gli spettatori e Hollywood anni prima: la pellicola non a caso ottenne un Oscar nell’83 per il grande lavoro svolto da Carlo Rambaldi (creatore dell’extra-terrestre), Dennis Muren e Kenneth Smith.

“Per la riedizione di E.T. in realtà digitalizzai cinque inquadrature in cui E.T. passò dall’essere un pupazzo a pupazzo digitale” ha commentato il regista, anche se come dimostra il video in calce all’articolo il numero delle inquadrature digitalizzate è maggiore.

Ha poi proseguito dicendo:

Poi rimpiazzai le pistole della polizia che inseguiva il camioncino con dei walkie-talkie. Perciò esiste una versione davvero brutta di E.T. per cui mi sono ispirato a Star Wars e a tutte le alterazioni digitali fatte da George [Lucas] su Una Nuova Speranza. Decisi di farlo perché il reparto marketing della Universal credeva che ci fosse bisogno di una spinta per il pubblico, così feci qualche ritocchino.

Il filmmaker ha così deciso di fare una promessa:

A quei tempi i social network non erano così incisivi come oggi, ma si creò un clima da malcontento generale sul fatto di “aver rovinato il film dell’infanzia mettendo dei walkie-talkie al posto delle pistole”, tra le tante cose. Imparai una grande lezione, da quel momento decisi che non avrei più interferito con il passato. Quel che è fatto è fatto, ma non tornerò mai più su un film che ho fatto, o su cui ho il controllo, per alterarlo o migliorarlo.

