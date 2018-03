Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Il sito LEGO Ideas ha svelato ufficialmente il set ispirato ain uscita a fine marzo.

Proposto inizialmente nel 2015 dagli inglesi Tom and Drew, a.k.a. BrickBros UK, arriverà nei LEGO Store a partire dal 31 marzo a un prezzo di 34,99 euro.

TRON: Legacy, diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde e Bruce Boxleitner, è uscito nel 2010 ed è il sequel diretto del cult datato 1982 che, malgrado gli scarsi incassi, è diventato un cult della fantascienza negli anni a venire.

A seguire potete trovare la descrizione ufficiale del LEGO Shop online e la galleria fotografica:

Costruisci, gioca ed esponi questo futuristico set LEGO® Ideas 21314 TRON: Legacy di Disney, con 2 Moto di luce, ciascuna con sedili per minifigure ed elementi luce trasparenti, più una rete TRON separabile con punti di attacco per i veicoli. Usa la rete come base per esporre le Moto di luce o separala in 2 sezioni per ricreare la scena dell’inseguimento del film Disney TRON: Legacy. In alternativa, organizza una battaglia nell’arena con i Dischi di identità tra le 3 minifigure LEGO incluse – Sam Flynn, Quorra e Rinzler. Questo giocattolo include un opuscolo con informazioni sul suo fan creatore e sui designer LEGO, oltre alla storia del film della Disney TRON: Legacy e i suoi personaggi principali.