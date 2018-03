tempo di lettura 2'

L’anno scorsoha reinventato il supereroe interpretato dariscuotendo un incredibile successo.ha trasformato il Dio del Tuono dei Marvel Studios in un personaggio più comico, meno serioso e più vicino allo spirito dei Guardiani della Galassia. Il figlio di Odino, in questa nuova veste, ha fatto particolarmente presa sul pubblico, tant’è che il terzo episodio in solitario del franchise si è rivelato quello in assoluto più redditizio.

Lo stesso attore ha poi ammesso di aver trovato nuova linfa vitale grazie alla nuova interpretazione, mettendo da parte le precedenti insicurezze e la sensazione di “noia” legata al personaggio.

Non sorprende, quindi, che quando è arrivato il momento di lavorare a Infintiy War, la star abbia deciso di scambiare quattro chiacchiere con i fratelli Russo per assicurarsi che il personaggio restasse fedele alla visione di Taika Waititi.

Chiamai Joe e Anthony per dire: “Ascoltate, non scrivete il personaggio come il vecchio Thor, adesso abbiamo un nuovo Thor”.

I fratelli registi gli risposero che avevano reinventato nuovamente il personaggio, un aspetto che Hemsworth ha fatto fatica ad accettare. Un’interpretazione troppo comica, a quanto pare, avrebbe stonato fin troppo con l’atmosfera di ansia e pericolo scatenata da Thanos.

All’inizio l’attore si oppose:

E così gli dissi “no, no, no”. Mi mostrai molto protettivo nei confronti del personaggio che avevo creato con Taika. Loro risposero: “No perché questo è diverso. Thor non ha mai affrontato nulla del genere, non ha mai fatto parte di un gruppo così grande”.

Alla fine sembra che le cose siano andate per il verso giusto: “È stato difficile da accettare, ma si è trattata di un’avventura incredibilmente emozionante“.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

