Con 10.3 milioni di dollaridomina la classifica nordamericana venerdì: nei tre giorni il film di Steven S. DeKnight incasserà poco più di 25 milioni di dollari.

La pellicola spinge al secondo posto Black Panther per la prima volta dopo sei weekend in testa alla classifica; venerdì il film Marvel ha raccolto 4.4 milioni di dollari. Terza posizione per I Can Only Imagine, che incassa altri 3.8 milioni di dollari e si prepara a raccogliere altri 13.5 milioni di dollari nel corso del weekend.

Al quarto posto Tomb Raider incassa 2.8 milioni di dollari e sale a 34.1 milioni complessivi, mentre al quinto posto apre Sherlock Gnomes, con 2.8 milioni di dollari (ne incasserà una decina nel weekend, un risultato deludente).

