a mantenersi saldamente in testa alla classifica italiana venerdì, con 188mila euro e 344mila euro in tre giorni. La media più alta della classifica lascia intuire che il film dominerà il weeend.

Ottimo incremento rispetto a giovedì per Il Sole a Mezzanotte – Midnight Sun, con 142mila euro e un totale di 219mila euro, mentre al terzo posto sale Metti la Nonna in Freezer, con 114mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro. Al quarto posto Tomb Raider incassa 108mila euro e sale a 2.1 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Una Festa Esagerata, con 87mila euro e un totale di 155mila euro in due giorni.

Le altre nuove uscite: Peter Rabbit al sesto posto incassa 75mila euro (114mila in due giorni), Hostiles al settimo incassa 63mila euro (105mila in due giorni), Un Sogno Chiamato Florida all’undicesimo incassa 18mila euro (29mila in due giorni).